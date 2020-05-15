«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — отметил Макей. По его словам, поставки стали возможными по итогам договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию американского госсекретаря Майка Помпео 1 февраля 2020 года.

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

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