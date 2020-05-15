Политика
RT на русскомВ Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь», — отметил Макей. По его словам, поставки стали возможными по итогам договорённостей, которые были достигнуты в ходе визита в Белоруссию американского госсекретаря Майка Помпео 1 февраля 2020 года.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Армия и оружие
Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов
Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".
Российская газета 03:26
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Здоровье
На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
Общество
Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус
«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
Политика
В МИДе заявили о случаях рисков для российских дипломатов в Чехии
В российском МИДе указали на наличие более десяти серьезных инцидентов, где рискам из-за противоправных действий подвергались российские дипломаты в Чехии.
РБК 07:43
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Общество
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов во время виртуального шествия "Бессмертный полк" - ведомство.
ТАСС 09:59
Политика
Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Политика
В Клайпеду придет танкер с американской нефтью для Белоруссии
Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
РБК 09:39
Футбол
Названы примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России
По решению исполкома РФС, Тинькофф-РПЛ будет возобновлена с 21 июня, первую игру "Зенит", согласно расписанию, проведёт на выезде — в Москве против ЦСКА (23-й тур).
DP.RU 08:50
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 15 мая 2020, 15:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России, «видимо, стабилизируется».
REGNUM 08:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
Политика
Путин провёл совещание с членами Совбеза
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
RT на русском 09:58
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 13 мая в 09:09
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Игры
Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS
Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.
The GEEK 08:45
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Политика
Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55