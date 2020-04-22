Общество
ИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Общество
В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса
Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru 06:32
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Футбол
Жена экс-защитника «Зенита» Гарая выложила обнажённое фото
Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, отметила обнажённой фотографией отметку в 1,6 млн подписчиков в своём инстаграме.
Metaratings 16:17
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами
Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
Дождь 17:24
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Минздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
ИА Красная Весна 09:03
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Шоу-бизнес
Мошенники украли у Анастасии Волочковой деньги на еду
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников. Преступники украли с ее банковской карты 200 тысяч рублей.
GreatLove 15:44
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Общество
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Общество
Российские интернет-компании согласились снизить качество видео
Российские интернет-компании откликнулись на просьбу властей снизить качество видео на время режима изоляции граждан, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.
Коммерсантъ 15:29
Общество
Воронежский губернатор сообщил Путину о дефиците аппаратов ИВЛ
В среду, 22 апреля состоялась онлайн-встреча президента Владимира Путина и губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Kursk.com 15:01
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом
В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
Здоровье
Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками
Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом.
Известия 14:18
Экономика
Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49