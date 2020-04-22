Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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Власти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

News.ru16:58

Белоруссия планирует прекратить импорт гречки из России

Газета.Ru16:24

Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Взгляд.ру15:38

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Известия15:39

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

RT на русском15:34

Белоруссия планирует в 2020 году отказаться от импорта гречки из РФ

РЕН ТВ15:10

Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Lenta.ru14:59
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Армия и оружие

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне

Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
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Политика

Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца его срока

РБК 11:56
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Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
9
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Общество

В Германии разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса

Для первых клинический испытаний отобрали 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
RuNews24.ru 06:32
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Футбол

Жена экс-защитника «Зенита» Гарая выложила обнажённое фото

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, отметила обнажённой фотографией отметку в 1,6 млн подписчиков в своём инстаграме.
Metaratings 16:17
Кино

Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

Газета.Ru 04:26
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Происшествия

Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами

Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.
Дождь 17:24
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
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Общество

В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом

Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
25
Общество

Минздрав оценил показатели смертности от коронавируса в России

Показатель смертности от коронавирусной инфекции в России не превышает 1%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением вируса на территории РФ 22 апреля.
ИА Красная Весна 09:03
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
31
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
62
Политика

ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
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Шоу-бизнес

Мошенники украли у Анастасии Волочковой деньги на еду

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников. Преступники украли с ее банковской карты 200 тысяч рублей.
GreatLove 15:44
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Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
1,3K
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
7,7K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Технологии

Вышел браузер Vivaldi 3.0 для PC и первая релизная версия на Android

Игромания.ру 16:55
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Общество

Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Общество

Российские интернет-компании согласились снизить качество видео

Российские интернет-компании откликнулись на просьбу властей снизить качество видео на время режима изоляции граждан, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.
Коммерсантъ 15:29
6
Общество

Воронежский губернатор сообщил Путину о дефиците аппаратов ИВЛ

В среду, 22 апреля состоялась онлайн-встреча президента Владимира Путина и губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Kursk.com 15:01
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
138
Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
18
Общество

В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом

В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
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Здоровье

Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом.
Известия 14:18
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Экономика

Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49
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