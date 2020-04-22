Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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Белоруссия планирует прекратить импорт гречки из России

Газета.Ru16:24

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Известия15:39

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

RT на русском15:34

Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Взгляд.ру15:38

Белоруссия планирует в 2020 году отказаться от импорта гречки из РФ

РЕН ТВ15:10

Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Lenta.ru14:59

Белоруссия хочет отказаться от российской гречки

Rambler News Service14:51
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Общество

Российские интернет-компании согласились снизить качество видео

Российские интернет-компании откликнулись на просьбу властей снизить качество видео на время режима изоляции граждан, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.
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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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КиноПоиск HD запускает сериал «Беезумие» от создателя «Слуги народа»

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Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК 12:51
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Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

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Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
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Наука

В Крыму впервые обнаружили окаменелости китов с Кавказа

14–10 миллионов лет назад, в миоцене, на месте Черного, Каспийского и Аральского морей находилось Сарматское море, а Крым и Кавказ были его островами.
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
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Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
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Полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в Дмитрове

Полиция начала доследственную проверку после публикации в интернете видео с массовой дракой мигрантов в Дмитрове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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