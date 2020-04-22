Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

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