Общество
ИА Красная ВеснаБелоруссия планирует отказаться от российской гречки
Отказаться от импорта российской гречки планирует Белоруссия до конца 2020 года, 22 апреля сообщил Минсельхоз республики. Белоруссия намерена увеличить свое производство до полного обеспечения.
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Экономика
ЦБ обвинил НВКбанк в выводе активов
22 апреля 2020 года Центробанк РФ сообщил, что во время обследования АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк, лицензия отозвана 24 января 2020 года) обнаружил признаки вывода активов путём кредитования компаний с сомнительной платёжеспособностью или заведомо не обладающих способностью исполнить обязательства.
Саминвестор 03:01
Происшествия
Еще 44 человека заразились коронавирусом на Кубани за прошедшие сутки
Среди новых заболевших 20 мужчин и 24 женщины 21 апреля 2020 года стало известно о 44 новых заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае.
Кубань-Информ 21 апреля в 05:28
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Григорий Аникеев подтвердил факт поставки во владимирскую больницу просроченных аппаратов ИВЛ
Напомним, в начале апреля для нужд лечебных учреждений Владимира - за счет спонсорских средств были закуплены 50 аппаратов ИВЛ.
ГТРК Владимир 02:32
Здоровье
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
Хоккей
Сезон НХЛ может возобновиться на четырех аренах
Сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться на четырех аренах, сообщает российская версия официального сайта НХЛ.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Авто
Появились изображения современной Lada «Тарзан»
Основой возрожденного «Тарзана», судя по рендерам, мог бы стать универсал LADA Vesta SW, получивший новую лифтованную подвеску и высокопрофильные «зубастые» шины.
Автоновости дня вчера в 13:12
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Наука
Ученые МГУ разработали программный модуль для оценки поражения легких по КТ без участия врача-диагноста
Агентство Москва вчера в 03:39
Технологии
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнёрам в 2017 году и утекал в сеть ещё в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Гаджеты
Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450
Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.
3DNews 00:43
Армия и оружие
Путин подписал указ о новых полномочиях начальника Генштаба ВС РФ
Москва, 22 апреля 2020, 23:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.
REGNUM вчера в 16:21
Происшествия
В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек
Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.
REGNUM вчера в 03:08
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
Автоновости дня 20 апреля в 14:10
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Общество
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета вчера в 11:00