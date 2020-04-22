Общество
ИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Кино
Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США
Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
Общество
Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Футбол
«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт
Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 13:18
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Шоу-бизнес
Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану
Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
Армия и оружие
США признали вывод на орбиту нового иранского спутника
Взгляд.ру вчера в 18:21
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Футбол
Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Здоровье
Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось
Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 20 апреля в 01:36
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 21 апреля в 05:57
Культура
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Lenta.ru вчера в 23:14
Экономика
В ИКАО дали прогноз по падению авиационного пассажиропотока
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) дала прогноз по падению пассажиропотока на международных авиарейсах.
RT на русском 00:55
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
Кино
В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке
Японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Известия 01:05
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек
Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:05
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18