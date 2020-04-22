Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Взгляд.рувчера в 15:38

Белоруссия планирует прекратить импорт гречки из России

Газета.Ruвчера в 16:24

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Известиявчера в 15:39

Власти Белоруссии могут отказаться от импорта гречки из РФ

News.ruвчера в 16:58

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

RT на русскомвчера в 15:34

Белоруссия планирует в 2020 году отказаться от импорта гречки из РФ

РЕН ТВвчера в 15:10

Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Lenta.ruвчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Общество

Мэр Сибая оправдался за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Уфа1.ру 00:06
199
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
48
Кино

Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США

Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
71
Общество

Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
119
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,9K
Футбол

«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт

Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру вчера в 13:18
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Шоу-бизнес

Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану

Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая.
Bimru.ru вчера в 08:09
70
Армия и оружие

США признали вывод на орбиту нового иранского спутника

Взгляд.ру вчера в 18:21
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,5K
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Общество

Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции

Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
30
Футбол

Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Здоровье

Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 20 апреля в 01:36
298
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
59
Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru 21 апреля в 05:57
Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
12
Экономика

В ИКАО дали прогноз по падению авиационного пассажиропотока

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) дала прогноз по падению пассажиропотока на международных авиарейсах.
RT на русском 00:55
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
281
Политика

В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
1,2K
Общество

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
30
Кино

В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке

Японские мультипликаторы представили 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Известия 01:05
2
Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
147
Общество

В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек

Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:05
31
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
32
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
8,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное