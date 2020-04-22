Республика планирует нарастить собственное производство, чтобы полностью обеспечивать внутренний рынок. В 2020 году Белоруссия собирается отказаться от импорта российской гречки, потому что собирается увеличить собственное производство и полностью обеспечить внутренний рынок, пишет РИА Новости.

Единоборства Исмаилов призвал Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов предложил своему будущему оппоненту Александру Емельяненко побриться налысо по примеру главы Чечни Рамзана Кадырова. 32

Общество Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса. 312

Общество Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших. 93

Экономика США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+ США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.

Энергетика Польша отказалась от российской морской нефти Страна получит 560 тыс. тонн саудовского сорта Arab Light. Польша отказалась от российской морской нефти. 11

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Космос Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой. 3

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 12

Происшествия Участники митинга во Владикавказе получили административный арест Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. 86