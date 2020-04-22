Общество
ИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 10:24
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
Иностранцам в Москве разрешили работать без патента до 15 июня
Иностранные граждане, которые находятся на территории России и не имеют разрешения на работу или патента, смогут осуществлять свою трудовую деятельность без наличия соответствующих документов в период с 15 марта по 15 июня.
Вести.Ru 15:08
Здоровье
Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками
Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом.
Известия 14:18
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Футбол
Бэйл пожертвовал 500 тысяч фунтов стерлингов больнице в Кардиффе
Часть денег поступит в медицинский совет университета "Aneurin Bevan", который обслуживает район, где в 1989 году родился Гарет.Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales.
Soccer.ru 15:16
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса
13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Певица Слава поправилась и станцевала в одних трусах
В доказательство своих слов артистка станцевала перед камерой в короткой майке и трусах, показав действительно стройную фигуру и получив множество комплиментов в комментариях от преданных поклонников.
Экспресс газета 07:36
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Здоровье
Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
Известия вчера в 22:46
Политика
В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 15:41
Футбол
«Никогда не думал, что буду завершать карьеру там». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Ж»
Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там, — написал Евсеев.
Спорт-Экспресс 11:11
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Новые автомобили 09:48
Технологии
Минкомсвязи разработало законопроект о покупке сим-карт через Интернет
Законопроект разрешает покупать сим-карты дистанционно с использованием простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абонентах в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в биометрической системе.
Парламентская газета 09:41
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36