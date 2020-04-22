Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.
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В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Известия15:39

Белоруссия не ожидала прекращения поставок гречки из России

ИА Красная Весна15:49

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

RT на русском15:34

Белоруссия планирует в 2020 году отказаться от импорта гречки из РФ

РЕН ТВ15:10

Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Lenta.ru14:59

Белоруссия хочет отказаться от российской гречки

Rambler News Service14:51

Белоруссия пообещала отказаться от импорта гречки из России

Взгляд.ру15:38
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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
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Иностранцам в Москве разрешили работать без патента до 15 июня

Иностранные граждане, которые находятся на территории России и не имеют разрешения на работу или патента, смогут осуществлять свою трудовую деятельность без наличия соответствующих документов в период с 15 марта по 15 июня.
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Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками

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Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

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Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
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Дарья Клишина: ни разу не пожалела, что переехала в Америку

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В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
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Футбол

Бэйл пожертвовал 500 тысяч фунтов стерлингов больнице в Кардиффе

Часть денег поступит в медицинский совет университета "Aneurin Bevan", который обслуживает район, где в 1989 году родился Гарет.Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales.
Soccer.ru 15:16
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Происшествия

На Кубани за последние сутки подтверждено 20 случаев коронавируса

13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах.
Администрация Краснодарского края 03:56
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Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Общество

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

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Газета.Ru 13:26
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Общество

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
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Общество

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Общество

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
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Здоровье

Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов.
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В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram.
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«Никогда не думал, что буду завершать карьеру там». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Ж»

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Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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