Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми
Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Кино
Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Кино
«Джокер» получил номинацию на «Золотую малину 2020»
"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство на два дня
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30
Общество
В Китае коронавирусу дали временное название NCP
Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Политика
Прозападные элиты Белоруссии могут подстроить смерть Лукашенко
По словам Ищенко, у белорусских прозападных элит есть довольно серьезные проблемы с тем, что провести такую смену власти в стране.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Футбол
Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Футбол
«Эспаньол» обыграл «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Эспаньола" обыграли "Мальорку" в матче 23-го тура чемпионата Испании и поднялись с последнего места в турнирной таблице.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Общество
Голикова пообещала проверки завышающим цены на маски аптекам
Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит аптеки, которые завышают цены на противовирусные препараты и маски, сообщает РИА "Новости".
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
Политика
В США прорабатывают предложение Путина о встрече «пятёрки» СБ ООН
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон прорабатывает предложение российского президента Владимира Путина о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.