Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
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Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
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Переговоры о продаже Центробанком правительству России пакета акций Сбербанка продолжаются.
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