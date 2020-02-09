Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
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Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

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