Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

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