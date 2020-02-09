с чего всё началось

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

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