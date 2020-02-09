Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Читать в источнике
Комментировать342
с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
.
ТАСС07:09

Подробнее о событии

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

РИА Новости08:43

Минск и Москва договорились о цене на газ и нефть, но переговоры продолжатся

ТАСС07:45

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти и газа в России

Эхо Москвы10:00

Первый вице-премьер Белоруссии оценил итоги переговоров с Россией по нефти

Известия07:57

В Минске раскрыли детали соглашения о покупке нефти в России

РБК07:57

Белоруссия будет покупать российскую нефть по мировым ценам

Коммерсантъ08:09

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

RT на русском07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Здоровье

Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм

Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:35
Происшествия

Названа еще одна причина жесткой посадки Boeing 737 в Усинске

Представители авиакомпании Utair заявили, что в аэропорту Усинска (республика Коми), где произошла жесткая посадка самолета Boeing 737-524, были проблемы с системой наведения на взлетно-посадочную полосу.
Lenta.ru 10:13
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Политика

Экзит-полл: «Новый Азербайджан» получит большинство в парламенте

По данным Arthur J. Finkelstein & Associates, еще 41 мандат получают независимые кандидаты.
РИА Новости 11:36
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Происшествия

В Москве проверили поезд из-за сообщений о подозрительном предмете

Поезд сообщением Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
РИА Новости 09:58
Наука

Изучение иностранных языков улучшает работу мозга

Учёные из НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили связь между уровнем владения иностранным языком и характерным для личности когнитивным контролем, пишет издание News.ru.
UfaTime.ru 09:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Культура

В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

Эхо Москвы 07:00
Происшествия

Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

Lenta.ru 07:50
Спорт

Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:19
Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
HotGeo вчера в 01:37
Происшествия

В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили в Неве тело девушки, утонувшей 29 января в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 10:50
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

BFM.ru 10:22
Общество

Гражданин Украины заразился коронавирусом на судне Diamond Princess

REGNUM 10:15
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия 07 февраля в 19:55
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Гаджеты

В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro

Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.
Astera 07 февраля в 10:23
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Политика

Украина решила принудительно не призывать юношей в армию в 2020 году

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк объявил, что в 2020 году юношей, которым 18 и 19 лет, не будут принудительно забирать в армию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:12
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Наука

Риск развития диабета зависит от работы биологических часов

Ученые сделали вывод, что регулярное нарушение работы этого важного биологического механизма провоцирует развитие диабета.
Московский Комсомолец 06 февраля в 23:21
Армия и оружие

Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
ИА Камчатка вчера в 19:49
Футбол

Кака назвал лучших игроков в мире на своих позициях

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака назвал лучших футболистов в мире на своих позициях:Алиссон - лучший голкипер в мире на данный момент.
Soccer.ru 10:11
Армия и оружие

В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках

Московский Комсомолец 07 февраля в 16:57
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Политика

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
ФАН вчера в 11:09
Армия и оружие

Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

В новом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги» русы под предводительством князя Олега нападают на Норвегию, чтобы всю ее завоевать.
Взгляд.ру 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное