Общество
RT на русскомВ Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России
Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексея Богданова.
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Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 12:24
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru вчера в 16:26
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
Футбол
Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»
Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.
Советский спорт вчера в 14:30
Гаджеты
AMD разрабатывает новую линейку процессоров Artic
AMD разрабатывает новый гибридный процессор под кодовым названием Arctic. Соответствующая информация появилась в интернете.
Экономика сегодня 01:29
Политика
Узники лагерей просят главу СК заняться действиями финских оккупантов
Бывшие узники финских концлагерей в Карелии просят главу СК России Александра Бастрыкина расследовать действия оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 00:13
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Экономика
Компании с долгами по налогам останутся без господдержки
Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
News.ru 00:52
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес.
Lenta.ru вчера в 23:14
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru вчера в 18:05
Общество
Жертвы домашнего насилия просят защитить их в период карантина
Оксана Пушкина, Ирина Роднина и другие активисты подчеркнули, что в период карантина и необходимости соблюдения самоизоляции жертвы домашнего насилия оказались заперты вместе со своими мучителями.
Vologda-poisk.ru 01:14
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Общество
МВД в Новосибирске начало проверку записи о плане по штрафам
ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку после публикации в соцсетях аудиозаписей, на которых вероятный сотрудник полиции требует увеличить количество штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщила Sibnet.ru сотрудник ведомства.
Sibnet Новости вчера в 23:02
Политика
Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением
Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Космос
Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
РИА Новости вчера в 20:05
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM вчера в 10:48
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Больше половины респондентов объяснили запланированное сокращение своих расходы тем, что они все время проводят дома, и тратить деньги им попросту некуда, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов в следующем месяце, еще 8% - потому, что опасаются роста цен.
Российская газета вчера в 17:01