Белоруссия планирует в текущем году отказаться от импорта гречки из России и нарастить собственное производство. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхоза Алексея Богданова.

В Белоруссии заявили о планах прекратить импорт гречки из России

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