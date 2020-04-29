Энергетика
REGNUMВ Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда 04:27
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В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Происшествия
Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку
Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
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Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
Происшествия
Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в экстренных службах региона.
Газета.Ru 22:29
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
Происшествия
В Бердске выявлен третий пациент с коронавирусом
Мэрия Бердска сообщила о третьем COVID-пациенте в городе. Коронавирус подтвердился у пациента, который контактировал с ранее инфицированным.
Atas.info 22:31
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Космос
Из-за перевеса с первой лунной станции РФ могут снять часть аппаратуры
Первая в новейшей истории российская станция для посадки на Луну может оказаться слишком тяжелой для запуска, из-за чего с нее придется снимать какой-нибудь из научных приборов.
РЕН ТВ 22:21
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов
В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица.
Волга Ньюс 04:27
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
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На канале «Россия» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
В понедельник, 27 апреля, на телеканале «Россия» состоялась премьера остросюжетного военного сериала «Черное море».
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В Красноярске ликвидируют последствия ночного шторма
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МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.
Известия вчера в 18:30
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
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Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
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Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.
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Общество
В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов
В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
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В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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