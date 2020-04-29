Энергетика

REGNUMREGNUMВ Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco

Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
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Белоруссия закупила первую партию нефти у Saudi Aramco

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Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

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