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Происшествия Почти 20 рыбацких домиков загорелись под Воронежем Огонь охватил 17 рыбацких домиков в Рамонском районе Воронежской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой источник в экстренных службах региона.

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Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. 62

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Общество МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. 460

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