Энергетика
REGNUMВ Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
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