В "Транснефти" в свою очередь сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Политика МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом» Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Шоу-бизнес Супермодель Наталья Водянова выходит замуж В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.

Экономика Инвестор лишился статуса резидента ТОСЭР «Петровск» под Саратовом ООО "Старт" с проектом по выпуску биодизельного топлива лишилось статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области из-за невыполнения условий по объему капвложений и числу новых рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

Энергетика Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам В канун Нового года артистка обратилась к своим поклонникам и поблагодарила всех, кто ее поддерживал и, кто за нее молился.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Футбол Жардим объяснил свою отставку из «Монако» После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.

Шоу-бизнес Ольга Бузова обновила собственный рекорд по подписчикам Первым с достижением нового рекорда на платформе instagram Ольгу Бузову поздравил её бойфренд Давид Манукян, с которым она в настоящее время отдыхает на французском курорте Куршевель.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.