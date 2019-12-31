Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены. Как сообщили ТАСС в компании «Транснефть», транзит углеводородов через территорию Белоруссии идёт в полном объёме.
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с чего всё началось
В "Транснефти" в свою очередь сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.РИА Новости02:21
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