В "Транснефти" в свою очередь сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

с чего всё началось

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены. Как сообщили ТАСС в компании «Транснефть», транзит углеводородов через территорию Белоруссии идёт в полном объёме.

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

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