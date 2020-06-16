Общество

ИзвестияИзвестияВ Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

12 июня стало известно, что «Газпром» и Газпромбанк считают противозаконными действия нацбанка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка. Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Читать в источнике
Комментировать109

Подробнее о событии

Соперник Лукашенко по президентской гонке таинственно исчез. «Не выходит на связь»

URA.Ru04:25

«Мы приняли меры, позволяющие дойти до выборов»: главный оппонент Лукашенко — об обысках, доходах и «консультациях в России»

Forbesвчера в 02:30

Соперник Лукашенко в президентской гонке пропал

Lenta.ru03:58

Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико допрашивают по делу Белгазпромбанка

ТАСС04:55

Штаб претендента в президенты Белоруссии сообщил о недопуске адвокатов

РИА Новости05:36

СМИ узнали о даче показаний соперником Лукашенко на выборах

РБК05:17

Рейдерский захват дочки «Газпрома» и картин Шагала. Лукашенко готовится к выборам: хроника военных действий

Новая газета16 июня в 10:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн

Виктор Бабарико вместе с сыном поехали сдавать подписи и перестали выходить на связь. Предположительно, они в ДФР

КП - Беларусь04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
6,5K
Общество

Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в 13 регионах пока вызывает беспокойство.
RT на русском 05:49
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
995
Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 вчера в 04:16
2
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
Радио Зенит вчера в 12:13
114
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
688
Общество

Стало известно, когда для туристов откроют Краснодарский край

Свободная Пресса 16 июня в 21:18
756
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
559
Здоровье

В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
266
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
453
Культура

Юрий Соломин празднует 85-летие

Общественное телевидение России 05:33
3
Общество

Госпремию по науке получили разработчики вакцины от COVID-19

Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
1
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
508
Наука

Эффективный способ вернуть молодость открыли в США

Live24 16 июня в 06:02
17
Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Культура

Певица Вера Линн скончалась на 104-м году жизни

Народные новости 05:43
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
406
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
615
Общество

В Тульской области за сутки выявили 92 носителя коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:41
664
Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
18
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,4K
Здоровье

О пользе и вреде массажа лица рассказал врач

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский в интервью радио Sputnik объяснил, насколько полезен массаж лица и можно ли с его помощью действительно вернуть ушедшую молодость, а также тонус коже.
Live24 01:41
Шоу-бизнес

46-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото в купальнике

46-летняя актриса говорит, что из-за карантинных мер ей пришлось отменить около пяти процедур тонирования волос, и она была удивлена результатом: волосы перестали сечься и стали гуще.
RuNews24.ru 05:08
4
Политика

Рада отказалась лишить Вакарчука депутатских полномочий

Верховная рада Украины не стала досрочно лишать депутатских полномочий лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали лишение его мандата только 175 депутатов, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:22
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
166
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
98
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
1,6K
Общество

Пекин приостанавливает межрегиональные пассажирские перевозки

Пекин, 18 июня 2020, 12:42 — REGNUM Власти китайской столицы Пекина с завтрашнего дня, 19 июня, приостановят все пассажирские перевозки в другие регионы страны из-за вспышки коронавируса в городе.
REGNUM 05:42
Футбол

Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда

Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы президента БелоруссииБольше новостей по теме
Главное