Энергетика

Мой БрянскМой БрянскВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Сизов уточнил, что транзит российской нефти осуществляется штатно и в соответствии с принятыми Белоруссией обязательствами. Ранее сообщалось, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии.
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Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Эхо Москвы08:04

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUMвчера в 13:24

В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну

Форпост Северо-Запад03 января в 05:27

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Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАССвчера в 10:32

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБКвчера в 10:49

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Service03 января в 03:02
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Политика

Премьер-министр Армении назвал поздравления Трампа ложными

Поздравлений президента США Дональда Трампа с убийством иранского генерала не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 января на своей странице в Facebook.
Красная весна 00:54
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США потребовали от Ирака пересмотра решения о выводе иностранных войск

В госдепартаменте США заявили о разочаровании решением иракских властей о выводе иностранного военного контингента с территории страны и потребовали его пересмотра.
REGNUM 17:02
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Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ 15:21
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Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
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Пять человек погибли, 60 пострадали в ДТП в Пенсильвании

Пять человек погибли, еще минимум 60 пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса на автомагистрали в Пенсильвании, США.
Газета.Ru 10:47
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
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Романов: сборная России на МЧМ заслуживала большего, чем серебро

Молодежная сборная России по хоккею заслуживала большего, чем серебряные медали на чемпионате мира в Чехии, заявил защитник национальной команды Александр Романов.
РИА Новости 17:50
Кино

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

МИР 24 15:46
Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
RT на русском 06:24
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Lenta.ru 13:28
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В семье Ведрана Чорлуки родился сын

РИА Новости 11:11
Экономика

В России изменились правила производства и реализации вина

Правила производства и реализации вина в России меняются.
Вести.Ru 02 января в 22:29
Происшествия

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
REGNUM 12:55
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Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от мер, противоречащих СВПД

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены "негативной ролью", которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мер, которые противоречат ядерной сделке.
ТАСС 17:55
Хоккей

Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам

Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:16
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 03 января в 13:59
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Лыжник Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»

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Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Политика

Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Lenta.ru 17:02
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Авто

Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью

За рулем 02 января в 04:02
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В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи

В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ru 09:28
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM вчера в 10:44
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Хоккей

Брагин — о продлении контракта: «Я сейчас ничего не хочу!»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о возможном продлении контракта.
Sport24.ru 17:20
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 17:52
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Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
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Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана

Поверенный в делах Германии в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД Ирана после высказываний немецких политиков о гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 14:30
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