Энергетика
Мой БрянскВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Сизов уточнил, что транзит российской нефти осуществляется штатно и в соответствии с принятыми Белоруссией обязательствами. Ранее сообщалось, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии.
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В Белоруссии заявили о прекращении поставок российской нефти в страну
Форпост Северо-Запад03 января в 05:27
В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Service03 января в 03:02
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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
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Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Политика
В США отменяют выступления Игоря Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Авто
Новый турбомотор Renault для Arkana: что у него с надежностью
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При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Брагин — о продлении контракта: «Я сейчас ничего не хочу!»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о возможном продлении контракта.
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Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
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Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
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Поверенного в делах Германии в Тегеране вызвали в МИД Ирана
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