Сизов уточнил, что транзит российской нефти осуществляется штатно и в соответствии с принятыми Белоруссией обязательствами. Ранее сообщалось, что Белоруссия договорилась о поставке первой партии российской нефти по цене без премии.

В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

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Политика США потребовали от Ирака пересмотра решения о выводе иностранных войск В госдепартаменте США заявили о разочаровании решением иракских властей о выводе иностранного военного контингента с территории страны и потребовали его пересмотра.

Политика Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Общество Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.

Происшествия В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.

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Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

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