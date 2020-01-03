Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.

с чего всё началось

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.

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