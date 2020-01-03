Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руРоссия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
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