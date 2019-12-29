Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

РИА Новости10:37

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02

Белоруссия объявила о возобновлении поставок нефти из России

РБК10:49

В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

REGNUM13:24

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Вести.Ru11:05

В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

Rambler News Serviceвчера в 03:02
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