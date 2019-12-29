Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ
Rambler News Serviceвчера в 03:02
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Давид Манукян показал Бузову без макияжа
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Lenovo анонсировала продажи клавиатуры, как в ноутбуках ThinkPad.
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Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», пошутил, что перед завтрашним масс-стартом на заключительном этапе «Тур де Ски» нальет водки норвежцу Йоханнесу Клэбо.
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Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
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Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
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Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
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Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95».
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Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
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«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем
Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
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Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
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Понять непостижимое: в чем секрет черных дыр
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«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры
Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона» в 19-м туре испанской Примеры.