Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.

В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

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