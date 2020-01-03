Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В «Белнефтехим» рассчитывают на поставку 650 тыс. тонн нефти из РФ в январе

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В Белоруссии сообщили о приостановке поставок российской нефти на НПЗ

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Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
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