Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Энергетика
«Белнефтехим» повысит стоимость нефти для белорусских НПЗ
В условиях налогового маневра России в нефтяной сфере стоимость нефти для Минска в 2020 году вырастет на пять процентов по сравнению с уровнем 2019 года.
Футбол
Погба перенес операцию из-за риска пропустить Евро-2020
По информации источника, француз согласился на хирургическое вмешательство из-за риска пропустить чемпионат Европы 2020 года.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Армия и оружие
Reuters: ополчение Ирака предупредило об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья - Рейтер со ссылкой на ТВ.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Культура
Что не так с фильмом «Кошки»
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Хоккей
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне
Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Космос
Сколько потребуется времени на исследование Галактики
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Космос
Ученые приоткрыли тайну кратеров на темной стороне Луны
Новые работы астрономов приоткрывают завесу тайны кратеров, расположенных на темной стороне спутника Земли.
Хоккей
Третьяк о финале МЧМ: лучше, чтобы мы играли с канадцами
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил желание, чтобы в финале молодежного Чемпионата мира сборная России играла против канадцев.
Экономика
Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Армия и оружие
CNN: США уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани
Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Происшествия
В Приморье начали проверку после ранения двух детей при стрельбе
СК начал доследственную проверку из-за хулиганских действий в отношении двоих несовершеннолетних детей в городе Артем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с гибелью Сулеймани
Глава российского МИДа выразил свои соболезнования своему иранскому коллеге в связи с произошедшим.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Хоккей
Скончался бывший вице-президент хоккейного «Спартака» Товбулатов
Причиной смерти Товбулатова стал рак легких. Гелани Товбулатов был владельцем и вице-президентом хоккейного "Спартака" в 1993-99 годах.