Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

РИА Новости10:37

На белорусские НПЗ начались поставки нефти из России

Коммерсантъ11:02

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

RT на русском10:54

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РБК10:49

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Интерфакс11:39

Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

ТАСС10:32

В Белоруссии рассказали об ожидаемых объемах поставок нефти из России

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