Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано шесть тысяч тонн нефти. В компании подчеркнули, что объемов сырья хватит для безостановочной работы заводов в январе.
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Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Хоккей
Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Авто
Toyota начнет прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе модели RAV4 специально для китайского рынка, станет доступен для заказа уже 9 января.
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Политика
Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани
По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.
Хоккей
Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов
Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.
Общество
Reuters: новый взрыв прогремел в Багдаде
Новый взрыв прогремел в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Катя Кищук закрутила роман с популярным британским рэпером Slowthai
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук закрутила очередной роман.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.