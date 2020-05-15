Коронавирус
РИА НовостиВ Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru вчера в 15:31
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Украина исключила закрепление особого статуса Донбасса в конституции
На прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
News.ru вчера в 17:15
Армия и оружие
США возобновят военные учения в Европе, несмотря на коронавирус
Военное дело 13 мая в 11:30
Спорт
Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта
Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Мама Тимати хочет удалить свой аккаунт из соцсети
От всех разговоров и перипетий Симона очень устала и поделилась сегодня с подписчиками на своей странице, что имеет большое желание удалить аккаунт, так как советы, которые она даёт никому не нужны.
Paparazzi.ru вчера в 08:13
Общество
Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса
Словения стала первой страной в Европе, которая заявила о завершении эпидемии коронавируса.
Украина.ру 01:40
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Здоровье
Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом
Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.
Байкал-Daily 00:01
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня вчера в 06:29
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок бизнеса
Роспотребнадзор предложил с 2021 года отказаться от проведения плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 13 мая в 06:24
Авто
Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS
CarsWeek.ru вчера в 08:19
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
Общество
В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
РИА Новости 00:34
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Космос
SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
ТК Звезда 12 мая в 19:56
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты
Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru вчера в 18:46
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49