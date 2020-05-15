Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.

В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

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