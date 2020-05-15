В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.

В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

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