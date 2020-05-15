Коронавирус
РБКВ Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
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Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула оспорит лишение прав
Ранее Вячеслав Новиков отказался пройти медосвидетельствование Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков попытается оспорить решение суда, согласно которому его обязали выплатить штраф и временно лишили водительских прав.
АМИТЕЛ 00:30
Здоровье
В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка
В Туве коронавирус нашли у беременной женщины и 9-месячного ребенка, сообщает пресс-служба правительства республики.
КП - Красноярск 11 мая в 21:04
Наука
Малярийный паразит имеет свои биологические часы
Исследователи давно знают, что все малярийные паразиты в теле зараженного человека проходят через свой клеточный цикл одновременно.
Машины и Механизмы вчера в 15:04
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Интернет
Google закрывает Play Music в пользу YouTube Music
С сегодняшнего дня, Google облегчает полный переход с Play Music на YouTube Music при помощи некоторых специальных инструментов передачи.
MobiDevices 13 мая в 04:03
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Армия и оружие
Греческий и турецкий истребители практически столкнулись
Турецкий и греческий истребители F-16 практически столкнулись над Эгейским морем.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
Технологии
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Космос
Колонистам Марса нашли идеальное место в пещерах Эллады
Недалеко от экватора Марса расположен глубокий бассейн, получивший имя Эллада.
LentaChel.ru 13 мая в 08:00
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС вчера в 16:46
Футбол
Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ вчера в 19:47
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру вчера в 13:05
Политика
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
Здоровье
В Бурятии из-за коронавируса закрыли на карантин район
Правительство Бурятии закрыло на карантин Кижингинский район, в котором показатель заболеваемости коронавирусом превышает средние значения в семь раз.
Росбалт вчера в 23:40
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Гаджеты
В Сети появились рендеры нового Honor X10
Дни24 вчера в 02:36
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев заражения
Всего в Новосибирской области проведено 65 842 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 00:26
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00