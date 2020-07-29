с чего всё началось

По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Общество За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ Выпускники школ Томской области показали высокий уровень знаний по химии: из 651 участника 116 человек получили высокую оценку — от 81 балла и выше, что на 5 процентов превосходит результат прошлого года. 24

Наука Неприятный запах тела смогут полностью устранить Неприятный запах из подмышек и других частей тела провоцирует фермент, который создается бактерией Staphylococcus hominis.

Киберспорт Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 381

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Политика На Украине предложили выдать ей задержанных под Минском российских боевиков Экс-глава украинского МИД Павел Климкин предложил властям Белоруссии передать Киеву задержанных под Минском российских наёмников из ЧВК Вагнера.

Общество Журналист Кремлевского пула Колесников женился Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист Кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.

Общество В России средний чек на набор первоклассника увеличился на 55% Как отмечают аналитики, средний чек на набор первоклассника, в который входят ручки, карандаши и другие канцтовары, в июле составил 712 рублей, а это на 55% больше, чем в прошлом году. 146

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 68

Здоровье Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Авто Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27% На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб". 9

Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 16

Путешествия АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 13