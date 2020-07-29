Политика
Lenta.ruВ Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Русская Планета 03:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море
Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье.
Chelindustry.ru вчера в 12:47
Авто
Интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq показала компания
Напомним, что новый SUV станет первым полностью электрическим кроссовером чешского бренда.
ГЛАС.RU 07:41
Путешествия
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
RT на русском 01:35
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля.
Известия вчера в 09:00
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости 02:31
Политика
Путин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России
Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
Известия 08:22
Киберспорт
RuHub извинилась за слова LighTofHeaveN в адрес OG
Комментатор RuHub Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в прямом эфире нелестно отозвался об игровом стиле OG на второй карте матча против VP.Prodigy на OGA Dota PIT 2020 Season 2. После этого представители студии извинились за этот инцидент и пообещали, что по отношению к кастеру будут приняты «соответствующие меры».
CyberSport.ru 08:43
Общество
Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов
Вьетнам Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов.
НГС 08:39
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Авто
Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Берлин, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя.
REGNUM 02:33
Происшествия
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Общество
ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
Evo-rus.com 01:18
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Футбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракт покинул серб Бранислав Иванович, который защищал цвета петербуржцев на протяжении трех с половиной сезонов – с 2017 года.
Вести.Ru 06:50
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20