с чего всё началось

По данным издания, задержано 32 человека, все они принадлежат к ЧВК Вагнера, их список находится в распоряжении издания. Позже на юге республики был задержан еще один член этой группы. Группу задержали в санатории под Минском.

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

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