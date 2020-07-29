Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Городовой
Городовой

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Как сообщает издание, при себе боевики имели небольшую ручную кладь и на всех – три больших тяжелых чемодана, которые загружали несколько мужчин. Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.В источнике
С чего всё началось
По информации
 БелТА, группа мужчин сначала заселилась в одну из гостиниц в Минске и спустя несколько дней переехала в один из санаториев в Минском районе.
РБКвчера в 08:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

СМИ: более 30 боевиков иностранной ЧВК задержали в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:53
РИА Новости

Сотрудник дипмиссии планирует посетить задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новостивчера в 13:37
URA.Ru

В Белоруссии заявили, что задержанные наемники приехали из России

URA.Ruвчера в 08:24
Интерфакс

Задержанных под Минском назвали «вагнеровцами»

Интерфаксвчера в 08:11
ТАСС

В Белоруссии на фоне предвыборной кампании задержали россиян, якобы из ЧВК

ТАССвчера в 15:08
РБК

Появилось видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии

РБКвчера в 08:58
Комсомольская правда

Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании

Комсомольская правдавчера в 05:51
КП - Беларусь

Под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали 32 наемника иностранной частной военной компании

КП - Беларусьвчера в 06:10
Реклама
Реклама

Бывший замглавы УФСИН по Петербургу признан виновным в убийстве

Суд присяжных признал бывшего заместителя начальника петербургского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова виновными в убийстве, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу.
Газета.Ruвчера в 10:17
15

Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
5

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
1,5K
Реклама

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Оригинальная карта GTA IV По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов.
The GEEKвчера в 10:29
2
Реклама
Реклама
Реклама

Кравчук назвал Украину плугом, который должен «переть» каждый

«Плугом», который должен «переть» президент и все остальные, назвал Украину бывший президент страны Леонид Кравчук, комментируя торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).
ИА Красная Веснавчера в 16:36
Реклама

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газетавчера в 06:01
17
Реклама
Реклама
Реклама