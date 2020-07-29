В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Как сообщает издание, при себе боевики имели небольшую ручную кладь и на всех – три больших тяжелых чемодана, которые загружали несколько мужчин. Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.