Политика
ВедомостиГраждане России, объявленные наемниками, задержаны в Минске
Белорусский государственный телеканал ОНТ 29 июля показал сюжет о задержании в одном из санаториев под Минском 32 граждан России, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера».
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Белорусская оппозиция опасается введения запрета на митинги и массовые мероприятия
Коммерсантъвчера в 14:42
Под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании
Комсомольская правдавчера в 05:51
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Культура
«Россия давно мечтает о каком-то намеке на федерализм»: Шнуров – о протестах в Хабаровске
Российский рок-музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров прокомментировал протесты в Хабаровске, жители которого требуют освободить выбранного губернатора Сергея Фургала из-под ареста.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:47
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 27 июля в 04:52
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Футбол
Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку
Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.
ProstoProSport 28 июля в 08:08
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия вчера в 17:02
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН вчера в 06:02
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
РИА Новости вчера в 12:04
Армия и оружие
Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27
"Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и запросило объяснения относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении финского МИД в Twitter.
РИА Новости вчера в 08:52
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Известия вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Политика
Сенатор-демократ назвал подарком для РФ вывод войск США из Германии
Решение администрации Соединенных Штатов о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с «агрессией России в Европе».
Известия вчера в 21:07
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета вчера в 21:21
Политика
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты.
Эхо Москвы 00:31
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Здоровье
74 кузбассовца заболели коронавирусом за минувшие сутки
За 3,5 тысячи человек перевалило число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 30 июля. Еще у 74 жителей Кузбасса выявили коронавирус.
Комсомольская правда - Кемерово 00:28
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия вчера в 22:27