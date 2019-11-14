с чего всё началось

Как стало известно, вместо поставки в Белоруссию российских истребителей Су-30СМ, первые из которых прибыли 13 ноября, российские власти предлагали разместить в стране свою авиабазу.

В Белоруссии отказались от российской базы ВВС и купили Су-30СМ

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