Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Белоруссии отказались от российской базы ВВС и купили Су-30СМ

Как стало известно, вместо поставки в Белоруссию российских истребителей Су-30СМ, первые из которых прибыли 13 ноября, российские власти предлагали разместить в стране свою авиабазу.
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с чего всё началось
«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле в базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — сказал Зась 13 ноября в эфире телеканала «Беларусь 1
».
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