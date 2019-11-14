Армия и оружие

РБКРБКВ Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил "опираться на собственные возможности".
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с чего всё началось
«Но это не одно и то же: размещение на нашей земле в базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации», — сказал Зась 13 ноября в эфире телеканала «Беларусь 1
».
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Белоруссия купит у РФ Су-30СМ вместо строительства военной базы

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РБКвчера в 14:56
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:13, Ашберн

Беларусь отказалась приобретать Су-30СМ за размещение базы РФ

КП - Беларусь01:49
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
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