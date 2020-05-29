Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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Общество Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию. 11

Происшествия Toyota перевернулась в Холмском районе ДТП произошло недалеко от Бамбучков в Холмском районе сегодня, 1 июня.

Общество «Островок» начал работу в Южно-Сахалинске В распорядок лагерной смены включена работа объединений дополнительного образования по программам "Ходит песенка по кругу", "Чудеса из бумаги", "Островок", "Создание подарков-сувениров".

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 140

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Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 261

Политика Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Авто Chevrolet Corvette лишился ещё одной популярной опции Ранее Chevrolet Corvette уже лишался дополнительной опции - комплекта карбоновых деталей, которые назывались Visible Carbon Fibre Ground Effects.