Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Космос
В «Роскосмосе» прокомментировали запуск Crew Dragon Илона Маска
В «Роскосмосе» заявили, что не понимают «истерики» по поводу удачного запуска в космос частного корабля Crew Dragon, рассказал в воскресенье, 31 мая, руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Профиль 06:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Происшествия
Пострадавший в беспорядках от полиции США россиянин сообщил о здоровье
Россиянин работает на месте массовых волнений в США, он является корреспондентом РИА Новости.
РЕН ТВ 12:27
Экономика
РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику
Темпы прироста инвестиций в основной капитал в России могут восстановится в июле, для полноценного возвращения к экономической деятельности следует продолжать инвестировать в инфраструктуру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Взгляд.ру 12:25
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Здоровье
Западная Украина с 25 по 29 мая: начало открытия границ, мэры-«свободовцы» против Зеленского, экосистема Полесья под угрозой
Правда, 25 мая на административных границах области были сняты карантинные блок-посты, до этого Черновицкая область оставалась единственной на Украине, где действовал особый режим въезда-выезда.
Украина.ру вчера в 01:00
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Космос
Рогозин поздравил NASA с удачной стыковкой Crew Dragon с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил НАСА с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС.
Московский Комсомолец 12:02
Космос
Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 05:52
Футбол
Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей
В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.
Говорит Москва 06:55
Политика
Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.
Взгляд.ру 08:18
Транспорт
Прокуратура назвала причину остановки поездов на Мурманск
Вечерний Мурманск 09:06
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
Религия
В Подмосковье разрешили посещать храмы
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время.
Известия 12:15
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08