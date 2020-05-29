Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 43

Космос В «Роскосмосе» прокомментировали запуск Crew Dragon Илона Маска В «Роскосмосе» заявили, что не понимают «истерики» по поводу удачного запуска в космос частного корабля Crew Dragon, рассказал в воскресенье, 31 мая, руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. 1

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,1K

Общество Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет. 39

Происшествия Пострадавший в беспорядках от полиции США россиянин сообщил о здоровье Россиянин работает на месте массовых волнений в США, он является корреспондентом РИА Новости.

Экономика РФПИ спрогнозировал прирост инвестиций в российскую экономику Темпы прироста инвестиций в основной капитал в России могут восстановится в июле, для полноценного возвращения к экономической деятельности следует продолжать инвестировать в инфраструктуру, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Шоу-бизнес Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев. 11

Армия и оружие Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун» Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области. 952

Общество В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции «На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка. 4

Единоборства Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Космос Рогозин поздравил NASA с удачной стыковкой Crew Dragon с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил НАСА с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС.

Космос Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.

Футбол Футбольные матчи в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей В ведомстве подчеркнули, что власти поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата, но намерены строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора.

Политика Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса. 3

Происшествия Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР). 25

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Религия В Подмосковье разрешили посещать храмы Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. 2