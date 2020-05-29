Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новостивчера в 08:26
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
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Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
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Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
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Российская газета вчера в 09:18
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Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
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Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
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В Мурманской области размыло железнодорожные пути
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Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
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