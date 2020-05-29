Энергетика
Rambler News Service«Газпром» назвал задолженность Белоруссии за газ
Объём задолженности Белоруссии перед «Газпромом» за поставки российского газа составляет $165,57 млн сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов», - отметил Миллер.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
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Лоза посоветовал бедствующим артистам разгружать вагоны
Лоза считает, что у нынешней ситуации немало общего с Великой депрессией, когда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
РЕН ТВ 09:52
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Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
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Владимир Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Семейство Lada 4x4 обновилось в начале текущего года, но самую дорогую версию внедорожника с приставкой Bronto "обошли стороной".
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Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос
В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 04:22
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
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Археологи выяснили, почему погибали древние цивилизации
Российская Действительность 13:53
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В Подмосковье разрешили посещать храмы
Известия 12:15
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Политика
Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии
Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
Деловое.ТВ 13:35
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Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
Происшествия
Более 30 городов США охвачены бунтами
Телеканал CNN перечислил американские города, по которым прокатилась волна бунтов и задержаний на фоне беспорядков, развернувшихся в Миннеаполисе.
Политическая Экспертиза вчера в 11:20
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Физики измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы
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Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
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Трамп хотел бы участия представителей России в саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него дополнительно несколько стран, в том числе Россию.
Чистовик 06:31
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Политика
В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52