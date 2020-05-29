Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» назвал задолженность Белоруссии за газ

Объём задолженности Белоруссии перед «Газпромом» за поставки российского газа составляет $165,57 млн сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов», - отметил Миллер.
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«Газпром» простит Белоруссии газовые долги

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РБК29 мая в 14:42

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RT на русском29 мая в 11:13

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РИА Новости29 мая в 13:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:38, Ашберн

Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусь29 мая в 10:01
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
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В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
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Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии

Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
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Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

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Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

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В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
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