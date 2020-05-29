Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ вчера в 21:33
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Авто
Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage
Компания Geely начала продажи нового кроссовера с уникальным дизайном Geely Icon в начале текущего года.
Новые автомобили вчера в 23:35
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
РИА Новости 07:21
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ вчера в 15:10
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации
В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
Наука
Учёные научились управлять экспрессией генов приложением на смартфоне
С учётом развития электроники было бы заманчиво научиться управлять биоимплантатами электрическими импульсами.
3DNews вчера в 10:12
Общество
Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз
Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 08:43
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Футбол
Шахтер — Динамо (Киев) 1:1 (2-й тайм)
Сегодня 17:00 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Динамо» в поединке чемпионата Украины.
Vprognoze.ru 08:28
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Энергетика
США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
Народные новости 03:48
Шоу-бизнес
Плющенко опубликовал шуточный ролик с Рудковской
Несколько дней назад продюсер опубликовала шуточный ролик, на котором Плющенко якобы выставляет ее с чемоданами за дверь за то, что она чихнула.
ФАН 09:46
Политика
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
Политика
В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Общество
Площадь перед собором Нотр-Дам в Париже откроют для посещений
В воскресенье, 31 мая, для посещения вновь откроют площадь перед собором Нотр-Дам, которая была закрыта после пожара.
Вечерняя Москва 08:31
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Экономика
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Lenta.ru 04:46