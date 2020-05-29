Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новостивчера в 08:26
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Коммерсантъ 09:04
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РИА Новости вчера в 15:26
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
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В России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу.
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Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
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Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой вчера в 05:55