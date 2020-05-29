Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Политика
Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил режим комендантского часа.
Газета.Ru 17:00
Футбол
Серия А возобновится 20 июня, 17 июня состоится финал Кубка
Чемпионат Италии по футболу, прерванный из-за пандемии, возобновится 20 июня, сообщается на официальном сайте Серии А. Решение принято по итогам ассамблеи Серии А, которая состоялась в пятницу.
РИА Новости 17:00
Политика
Трамп ограничил въезд в США китайских ученых
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученых из Китая, которые могут угрожать безопасности США.
РЕН ТВ 16:35
Общество
В Белоруссии задержали блогера, который хотел выдвигаться в президенты
Блогер Сергей Тихановский, который планировал выдвигаться кандидатом в президенты на выборах в Белоруссии, задержан в Гродно, сообщил в пятницу Sputnik Беларусь.
РИА Новости 15:58
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
Общество
Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат.
РБК 16:14
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВВС США пролетели над Черным морем
Сообщается, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые в ходе полета над акваторией Черного моря сопровождались украинскими истребителями МиГ-29 и Су-27.
Военное дело 10:01
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Авто
Новый спорткар Nissan показали на видео
Руководство Nissan на большой пресс-конференции рассказало о реструктуризации бренда, а также анонсировало видеороликом новый модельный ряд.
32CARS.ru 02:45
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Наука
Выявлен самый частый симптом при лёгком течении коронавируса
Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) провели работу, результаты которой доказывают, что почти половина зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 отмечает такой симптом как потеря вкуса.
U24.ru 04:57
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Игры
Valve запустит облачный сервис Steam Cloud Play
Valve запустила сервис Steam Cloud Play, позволяющий играть в игры из библиотеки Steam через облако с помощью сторонних облачных платформ.
Cyber.sports.ru 03:20
Здоровье
Нижегородские стоматологии и женские консультации откроются с 1 июня
По словам Глеба Никитина, с первого дня лета нижегородцам вновь станут доступны следующие виды плановой медицинской помощи: осмотры беременных в женских консультациях; стоматологическая помощь (за исключением стационарной хирургии).
Гипер НН 08:41
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
По данным на утро 29 мая в России было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса: 232.
РБК 17:02
Наука
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:23
Происшествия
Брошенного младенца нашли между гаражами в Подмосковье
Ребенка нашли в пятницу, 29 мая, между гаражами у деревни Дубровки, сообщила «Росбалту» начальник пресс-службы ГУ МД России по Московской области Татьяна Петрова.
Росбалт 08:13
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Кино
Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Росомахи
Культуромания 13:17
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25