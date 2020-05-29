Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,9K

Футбол ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.

Общество Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция. 3

Политика Пушков прокомментировал планы Трампа пригласить Россию на саммит G7 Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хочет отложить проведение саммита G7 и пригласить на него Россию. 1K

Здоровье Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым. 9

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 34

Общество Май в Москве стал рекордно дождливым Май этого года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает сайт "Метеоновости" в воскресенье. 16

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,1K

Общество Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. 1K

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 4,9K

Общество Затопления отдельных районов Подмосковья объяснили проливными дождями Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по обращениям граждан после затопления нескольких населённых пунктов в Красногорске. 2

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,9K

Космос «Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году Госкорпорация «Роскосмос» рассказала о планах по испытанию двух новых ракет в 2020 году, а также возобновлению программы по освоению Луны в 2021 году. 10

Происшествия В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин. 24

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 716

Политика Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.

Происшествия IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств). 7