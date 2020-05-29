Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новостивчера в 08:26
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США прекращают все отношения с ВОЗ
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Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
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Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
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В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
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Коммерсантъ вчера в 09:20
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В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов
Российская газета 02:15
Общество
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В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
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Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Армия и оружие
AP: Пентагон направит военную полицию в Миннеаполис
Пентагон приказал армии привести в готовность подразделение американской военной полиции для направления в Миннеаполис, где происходят беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими.
Газета.Ru 02:23
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства
"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
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Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
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Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
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Турция решила действовать против России в Черном море
СМИ указывают на активность боевой авиации Турции над Черным морем.
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В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
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Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Общество
В Норвегии заявили о бесполезности карантина
Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер 28 мая в 07:41
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
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Футбол
Гол Хаверца принес победу «Байеру» в матче бундеслиги с «Фрайбургом»
Леверкузенский "Байер" с минимальным счетом обыграл "Фрайбург" в матче 29-го тура немецкой бундеслиги.
Вести.Ru вчера в 16:25
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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
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Вслед за сильнейшим падением спроса на новые автомобили автодилеры ожидают дефицита подержанных автомобилей, которые поступали к ним, как правило, по сделкам «трейд-ин».
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Власти Москвы обнародовали карту прогулок
В Москве официально опубликована интерактивная карта для прогулок, по которой можно выходить из дома после 1 июня даже без пропуска.
Российская газета 28 мая в 10:55
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24