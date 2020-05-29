Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
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Российская газета 07:14
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Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»

Аргументы и Факты вчера в 05:12
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
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Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
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Завершена активная фаза спецоперации в Ингушетии

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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Происшествия

Протесты против произвола полиции в Миннеаполисе переросли в грабежи

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REGNUM вчера в 08:55
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс вчера в 13:31
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

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Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса может появиться в стране уже к концу лета.
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Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в рамках шоу ему было с Нелли Ермолаевой

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В Свердловской области дали прогноз на начало лета

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Происшествия

В Оренбургской области умер ещё один больной коронавирусом

Скончался мужчина с тотальной двухсторонней пневмонией легких. Правда, населённый пункт, где умер больной минздрав не называет.
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Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области

Самолет Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия.
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В подмосковных Нахабино и Истре затопило несколько десятков домов. Из-за прошедшего в пятницу ливня река Нахабинка вышла из берегов.
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