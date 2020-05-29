Энергетика
РИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новости29 мая в 08:26
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