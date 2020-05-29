Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Претензии "Газпрома" Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новостивчера в 08:26

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Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

РБКвчера в 14:42

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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Коммерсантъвчера в 11:16

В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

RT на русскомвчера в 11:13
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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусьвчера в 10:01
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Происшествия

В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов

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Здоровье

Что стоит знать о рассеянном склерозе

Каждый год 29 мая в мире отмечают Всемирный день рассеянного склероза.
Pravda.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Российский самолет испугал украинских моряков

Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU вчера в 09:53
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Шоу-бизнес

Валерия рассказала о «дебильной» аудитории

Певица Валерия (Алла Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out.
Lenta.ru вчера в 22:46
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Армия и оружие

AP: Пентагон направит военную полицию в Миннеаполис

Пентагон приказал армии привести в готовность подразделение американской военной полиции для направления в Миннеаполис, где происходят беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими.
Газета.Ru 02:23
Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости вчера в 09:56
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Космос

Активность ядра галактики вызывается слиянием галактик

Астрономы из Университета Гронингена и Нидерландского института космических исследований в настоящее время используют образцы галактик рекордного размера, чтобы подтвердить, что слияния галактик положительно влияют на процесс зажигания AGN.
V-kosmose.com вчера в 07:38
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
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Общество

В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая

Москва 24 вчера в 12:36
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Общество

Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции

РБК 28 мая в 13:59
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Космос

Астрономы изучили облака на экзопланетах

Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус 27 мая в 07:28
Общество

Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 30 мая в регионе лабораторно подтверждено 2617 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:48
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Политика

Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России

Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
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Армия и оружие

В США считают, что Россия создаёт плацдарм в Ливии

Вашингтон, 30 мая 2020, 08:18 — REGNUM Переброска боевой авиации из России в Ливию означает, что ведётся подготовка плацдарма в этой стране, заявил заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд.
REGNUM 01:18
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Общество

Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

RT на русском 03:03
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru вчера в 09:48
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Политика

Меркель отказалась ехать на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве от коронавируса умерли 78 человек, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК вчера в 17:02
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Армия и оружие

Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Национальная служба новостей вчера в 11:02
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Здоровье

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека

В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
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Происшествия

В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 02:15
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Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
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Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews 28 мая в 16:22
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