Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

В нескольких городах Беларуси женщины встали в цепи в поддержку пострадавших протестующих

Дождь09:25
Интерфакс

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

Интерфакс07:08
РИА Новости

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

РИА Новости05:56
ТАСС

В Минске сотни девушек с цветами провели акцию в знак солидарности с оппозицией

ТАСС06:09
Известия

Девушки выстроились в живую цепь с цветами в руках в Минске

Известия05:48
Коммерсантъ

В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия

Коммерсантъ05:38
Znak.com

Сотни женщин в белом вышли в Минске на мирную акцию протеста

Znak.com05:35
КП - Беларусь

Как в Минске сотни женщин в белом выступили против насилия над митингующими: фоторепортаж

КП - Беларусь10:19

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

На падение прибыли бизнеса в России повлияли ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, и изменение мировой конъюнктуры, предположил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса
Коммерсантъ08:52
1

Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25
9

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
3

«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
1

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
5

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
18