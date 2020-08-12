В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков
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Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
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