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РИА Новости
РИА Новости

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
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Известия

Девушки выстроились в живую цепь с цветами в руках в Минске

Известия05:48
ТАСС

В Минске сотни девушек с цветами провели акцию в знак солидарности с оппозицией

ТАСС06:09
РИА Новости

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

РИА Новости05:56
Интерфакс

В Минске провели акцию 250 женщин в белом

Интерфакс07:08
Коммерсантъ

В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия

Коммерсантъ05:38
Znak.com

Сотни женщин в белом вышли в Минске на мирную акцию протеста

Znak.com05:35
Газета.Ru

250 женщин вышли в знак протеста в центре Минска против грубых действий силовиков

Газета.Ru05:33

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Газета.Ruвчера в 05:17
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