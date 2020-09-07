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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

Золотовалютные резервы Республики Беларусь за август сократились на 15,8% — почти на 1,4 млрд долларов. О таких показателях свидетельствует отчет Национального банка страны.В источнике
С чего всё началось
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится
 в сообщении Нацбанка Беларуси.
Новая газетавчера в 03:23
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Национальная служба новостей

Стало известно, на что Лукашенко потратил золото и валюту Белоруссии

Национальная служба новостейвчера в 11:10
Forbes

Белоруссия за месяц потратила почти 16% золотовалютных резервов

Forbesвчера в 05:41
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

REGNUMвчера в 03:19
Московский Комсомолец

ЗВР Белоруссии за «протестный» август сократился на рекордные $1,4 млрд

Московский Комсомолецвчера в 03:46
Новая газета

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на 15%

Новая газетавчера в 03:23
Российская газета

Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд

Российская газетавчера в 04:12
РБК

Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

РБКвчера в 02:58
КП - Беларусь

На поддержание курса рубля Нацбанк Беларуси в августе потратил миллиард долларов. Спросили у эксперта, много ли это и что дальше

КП - Беларусьвчера в 09:22

Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской

По словам Сергия, будучи в браке с Андреем Красильниковым, Поклонская якобы прелюбодействовала с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Лишенный сана Сергий Романов рассказал о «прелюбодеянии» Поклонской
ФАНвчера в 13:40
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.comвчера в 06:40
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Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Как указывает ToDay News Ufa, по мнению ученых из университета Иоганна Гутенберга, данной способностью в современное время обладают 90 процентов людей взрослого возраста, однако примерно 5000 лет назад уметь переваривать молоко мог только восьмой житель Земли.
News-24.ruвчера в 05:12
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русскомвчера в 11:38
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Вдовец Легкоступовой поставил точку в спорах о ее смерти и наследстве

Фирсов в студии "Прямого эфира" с Андреем Малаховым опроверг наличие у себя каких-либо претензий на наследство Легкоступовой, а также слухи о совместном запое перед смертью певицы.
Экономика сегоднявчера в 10:41

Трамп обвинил демократов в ведении грязной предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических соперников-демократов в ведении грязной предвыборной кампании и сослался при этом на возможность рассылки избирателям 80 млн "непрошеных бюллетеней" для голосования.
ТАССвчера в 16:29