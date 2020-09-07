Способность переваривать молоко оказалась генетической мутацией

Как указывает ToDay News Ufa, по мнению ученых из университета Иоганна Гутенберга, данной способностью в современное время обладают 90 процентов людей взрослого возраста, однако примерно 5000 лет назад уметь переваривать молоко мог только восьмой житель Земли.