В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%
Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.В источнике
С чего всё началось
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится
в сообщении Нацбанка Беларуси.
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Национальная служба новостей03:10