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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.В источнике
С чего всё началось
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится
 в сообщении Нацбанка Беларуси.
Новая газета03:23
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Московский Комсомолец

У Белоруссии из-за протестов стали заканчиваться деньги

Московский Комсомолец06:49
Национальная служба новостей

Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов

Национальная служба новостей03:10
Российская газета

Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд

Российская газета04:12
Новая газета

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на 15%

Новая газета03:23
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

REGNUM03:19
Lenta.ru

У Белоруссии стали заканчиваться деньги

Lenta.ru05:32
РБК

Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

РБК02:58
КП - Беларусь

Золотовалютные резервы в августе снизились на 1,4 миллиарда долларов из-за ажиотажного спроса на валюту

КП - Беларусь03:22

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.
В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному
RT на русском05:36
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
186

В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Смартфоны Huawei получат сразу HarmonyOS 3.0

Источник добавил, что HongMengOS 3.0 «будет готова к работе с мобильными телефонами», а первый смартфон с этой операционной системой будет анонсирован во второй половине следующего года.
iXBT.com00:55
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.
Интерфакс04:48
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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