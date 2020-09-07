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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.В источнике
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Forbes

Белоруссия за месяц потратила почти 16% золотовалютных резервов

Forbes05:41
РБК

Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

РБК02:58
Московский Комсомолец

ЗВР Белоруссии за «протестный» август сократился на рекордные $1,4 млрд

Московский Комсомолец03:46
Новая газета

Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились на 15%

Новая газета03:23
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

REGNUM03:19
Национальная служба новостей

Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов

Национальная служба новостей03:10
Российская газета

Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд

Российская газета04:12
КП - Беларусь

Золотовалютные резервы в августе снизились на 1,4 миллиарда долларов из-за ажиотажного спроса на валюту

КП - Беларусь03:22

Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon
Letnews.ru5 сентября в 08:15

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Доктор Мясников ответил жене Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Напомним, 5 сентября доктор Леонид Рошаль заявил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с инициативой создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального.
ИА Красная Весна05:21
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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