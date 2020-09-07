В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%
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Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.В источнике
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Золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 15,8% на фоне протестов
Национальная служба новостей03:10