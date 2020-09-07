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REGNUM
REGNUM

В Белоруссии золотовалютные резервы сократились в августе почти на 16%

Минск, 7 сентября 2020, 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.В источнике
С чего всё началось
Золотовалютные резервы Беларуси за август сократились почти на 1,4 миллиардов долларов, или на 15,8%, с 8,8575 до 7,4578 миллиардов долларов, об этом говорится
 в сообщении Нацбанка Беларуси.
Новая газетавчера в 03:23
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Стало известно, на что Лукашенко потратил золото и валюту Белоруссии

Национальная служба новостейвчера в 11:10
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Белоруссия за месяц потратила почти 16% золотовалютных резервов

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ЗВР Белоруссии за «протестный» август сократился на рекордные $1,4 млрд

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Белоруссия потратила на поддержание рубля 15% резервов за месяц

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На поддержание курса рубля Нацбанк Беларуси в августе потратил миллиард долларов. Спросили у эксперта, много ли это и что дальше

КП - Беларусьвчера в 09:22

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»
Газета.Ru23:35

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Среди негативных последствий для организма после перенесенного коронавируса специалисты выделают так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов перенесших заболевание.
9111.ruвчера в 12:15
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
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