Общество
Вести.RuВ Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Здоровье
Онколог рассказал, в каких случаях рак может быть заразным
Раковые заболевания могут передаваться от человека к человеку в случае тяжелого иммунодефицита.
Общество
Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии
Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Биатлон
Куклина пропустит масс-старт в Поклюке
Российская биатлонистка Лариса Куклина не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства
Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным.
Общество
Японский ученый предрек России бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро допустил, что в России существует большая вероятность снижения количества выпадения снега.
Наука
Ученые допустили возможность заразности рака и диабета
До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Общество
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Общество
Старт ракеты «Союз» с космодрома в Плесецке отменен
Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" на ракете-носителе "Союз-2" с космодрома Плесецк отложен, предварительно, до 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Кино
Уилл Смит не уходит на пенсию: у «Плохих парней» будет четвертая часть
За сценарий пока не получившего названия фильма возьмется Крис Бремнер — до этого он работал над третьей частью франшизы под названием «Плохие парни навсегда», мировая премьера которой состоялась ранее в этом месяце.
Культура
Скончался основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в городе на Неве.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Здоровье
Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Политика
В Грузии призвали радоваться «политически безопасному» числу российских туристов
Журналист Тенгиз Аблотия в статье, опубликованной изданием «Грузия online», пишет, что нужно благодарить Россию за введение запрета на авиасообщение именно летом 2019 года, а не, например, в 2021 году, ведь к этому времени, считает он, на российских туристов приходилось бы 50% от общего туристического потока в республику.