Общество

КомпанияКомпанияВ Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

Первая партия нефти, закупленная в Норвегии, прибыла в Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти сообщает БелТА. Это 3,6 тысячи тонн «черного топлива» сорта Johan Swedrup, которое планируется переработать на заводе «Нафтан».
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Норвежская нефть оказалась лучше российской

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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:33, Ашберн

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Американская компания Google приняла решение о продлении срока закрытия своих офисов в Китае в связи с вспышкой коронавируса нового типа, передает РИА Новости.
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Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
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