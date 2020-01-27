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КомпанияВ Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
Первая партия нефти, закупленная в Норвегии, прибыла в Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти сообщает БелТА. Это 3,6 тысячи тонн «черного топлива» сорта Johan Swedrup, которое планируется переработать на заводе «Нафтан».
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Нефть из Норвегии начала поступать на белорусский НПЗ
Агентство нефтегазовой информации26 января в 23:21
Бацька в истерике, рубит, но нефть не течет. Хитрый план Лукашенко на 2020 год
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Альтернатива для Белоруссии. Власти страны начали на практике отрабатывать новые источники поставок нефти
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
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